Замовлене через "Дію" або через "Особистий кабінет водія" водійське посвідчення можна отримати у відділеннях Укрпошти

З 5 листопада посвідчення водія, яке було замовлено через "Електронний кабінет водія", можна отримати у відділеннях Укрпошти. Такі нововведення мінімізують контакти з іншими людьми під час пандемії та значно заощадять час.

Читайте також: Замовлення через "Дію": як отримати нове посвідчення водія поштою

Ціна за бланк залишилася незмінною – 243 гривень, а вартість доставки фіксована – 195 гривень. Термін доставки – до 5 робочих днів. Зазначається, що в електронному кабінеті водія зареєстровано вже понад 1,8 млн користувачів, а обмін посвідчення водія здійснили 60,3 тисячі українців.

Алгоритм замовлення посвідчення виглядає так:

Авторизуйтеся в Електронному кабінеті та виберіть послугу "Відновлення та обмін посвідчення водія", натисніть "Замовити";

Перевірте правильність контактних даних;

Заповніть всі обов'язкові поля та прикріпіть сканкопію діючої медичної довідки одним файлом у форматі pdf;

Поставте підпис за допомогою мишки;

Виберіть спосіб отримання послуги;

Підпишіть заяву за допомогою КЕП;

Оплатіть

Наочна інструкція розміщена у відео: