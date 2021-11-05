Заказанное через приложение "Дия" или через "Личный кабинет водителя" водительское удостоверение можно получить в отделениях Укрпочты
С 5 ноября водительское удостоверение, которое было заказано через "Электронный кабинет водителя", можно получить в отделениях Укрпочты. Такие нововведения минимизируют контакты с другими людьми во время пандемии и значительно сэкономят время.
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Цена за бланк осталась неизменной – 243 гривны, а стоимость доставки фиксированная – 195 гривен. Срок доставки – до 5 рабочих дней. Отмечается, что в электронном кабинете водителя зарегистрировано уже более 1,8 млн пользователей, а обмен водительского удостоверения осуществили 60,3 тысячи украинцев.
Алгоритм заказа удостоверения выглядит так:
- Авторизуйтесь в Электронном кабинете и выберите услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения", нажмите "Заказать";
- Проверьте правильность контактных данных;
- Заполните все обязательные поля и прикрепите сканкопию действующей медицинской справки одним файлом в формате pdf;
- Поставьте подпись с помощью мышки;
- Выберите способ получения услуги;
- Подпишите заявление с помощью КЭП;
- Оплатите.
Наглядная инструкция размещена в видео: