Заказанное через приложение "Дия" или через "Личный кабинет водителя" водительское удостоверение можно получить в отделениях Укрпочты

С 5 ноября водительское удостоверение, которое было заказано через "Электронный кабинет водителя", можно получить в отделениях Укрпочты. Такие нововведения минимизируют контакты с другими людьми во время пандемии и значительно сэкономят время.

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Цена за бланк осталась неизменной – 243 гривны, а стоимость доставки фиксированная – 195 гривен. Срок доставки – до 5 рабочих дней. Отмечается, что в электронном кабинете водителя зарегистрировано уже более 1,8 млн пользователей, а обмен водительского удостоверения осуществили 60,3 тысячи украинцев.

Алгоритм заказа удостоверения выглядит так:

Авторизуйтесь в Электронном кабинете и выберите услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения", нажмите "Заказать";

Проверьте правильность контактных данных;

Заполните все обязательные поля и прикрепите сканкопию действующей медицинской справки одним файлом в формате pdf;

Поставьте подпись с помощью мышки;

Выберите способ получения услуги;

Подпишите заявление с помощью КЭП;

Оплатите.

Наглядная инструкция размещена в видео: