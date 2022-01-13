Кабінет міністрів України доручив Державній службі статистики щодня здійснювати моніторинг цін на бензин марки А-95, дизельне пальне й скраплений газ. Це випливає з постанови уряду, прийнятої на засіданні Уряду.

Моніторингу цін також підлягає низка харчових продуктів і медичних товарів. Отримані дані Держстат має надсилати в Міністерство економіки для аналізу. У свою чергу, Мінекономіки зобов'язане забезпечити аналіз цін на зазначені товари й динаміку їх зміни, результати якого надаватиме Кабінету міністрів щоп'ятниці.

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Мінекономіки також має забезпечити створення міжвідомчих груп за товарно-галузевим принципом із залученням представників профільних відомств і асоціацій (у разі згоди таких), а також за потреби (але не рідше одного разу на три місяці) проводити спільні засідання щодо стану ринків відповідних товарів. Підсумки цих засідань разом із пропозиціями зі стабілізації цін на зазначені товари мають подаватися уряду й центральним виконавчим органам влади.

Як повідомлялося, 14 травня 2021 р. уряд ухвалив постанову, якою з 15 травня було введено державне регулювання цін на паливо. Зокрема, було прийнято зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 р.. Відповідно до нової редакції документа, на період дії карантину встановлено граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни на дизельне пальне (не вище 7 грн/літр) й бензин (не вище 5 грн/літр).