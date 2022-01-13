Кабинет министров Украины поручил Государственной службе статистики ежедневно осуществлять мониторинг цен на бензин марки А-95, дизельное топливо и сжиженный газ.

Мониторингу цен также подлежит ряд пищевых продуктов и медицинских товаров. Полученные данные Госстат должен направлять в Министерство экономики для анализа. В свою очередь, Минэкономики обязано обеспечить анализ цен на указанные товары и динамику их изменения, результаты которого будет предоставлять Кабинету министров каждую пятницу.

Читайте также: Кабмин ввел новые требования к дизельному топливу

Минэкономики также должен обеспечить создание межведомственных групп по товарно-отраслевому принципу с привлечением представителей профильных ведомств и ассоциаций (в случае согласия таких), а также при необходимости (но не реже одного раза в три месяца) проводить совместные заседания относительно состояния рынков соответствующих товаров. Итоги этих заседаний вместе с предложениями по стабилизации цен на указанные товары должны подаваться правительству и центральным исполнительным органам власти.

Как сообщалось, 14 мая 2021 г. правительство приняло постановление, которым с 15 мая было введено государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене на дизельное топливо (не выше 7 грн/литр) и бензин (не выше 5 грн/литр).