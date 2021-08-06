В американському штаті Міссурі постраждало понад п'ять сотень новеньких автомобілів Ford. Причиною стала аварія потягу, який перевозив пікапи F-150 і фургони Transit з заводу Ford Kansas City в Клейкомо в дилерські центри.

За даними місцевої преси, інцидент стався на початку тижня, при цьому що спричинило такі наслідки, невідомо. До складу поїзда входило 44 вагони - деякі з них виявилися розкиданими в декількох метрах залізничного полотна.

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Судячи по знімках, машини постраждали сильно. Ймовірно, їх повернуть на завод, але не для ремонту: Форд безумовно захоче зняти з покручених пікапів і фургонів вцілілі комплектуючі. Особливо це стосується напівпровідників, які зараз знаходяться в дефіциті у всій автомобільній промисловості.