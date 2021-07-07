Киянин розбив прокатний Ford Mustang у свій день народження.

У Києві знову розбили в ДТП Ford Mustang. Причому, як і в аварії 2 місяці тому, автомобіль виявився прокатним, повідомляє dtp.kiev.ua.

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Аварія сталася на вулиці Академіка Заболотного. Хлопець вирішив зробити собі подарунок на 30-річчя і орендував купе Ford Mustang. Але, мабуть не врахував, що це не найпростіший в управлінні автомобіль.

На мокрій дорозі водій не впорався з керуванням і Ford Mustang занесло. Масл-кар вилетів на тротуар і врізався в паркан, після чого його знову відкинуло на дорогу. На щастя, в ДТП ніхто не постраждав, проте автомобіль отримав серйозні пошкодження. Його, звичайно, можна відновити, але обійдеться це в копійку. Втім, прокатні автомобілі застраховані, так що ймовірно винуватцю ДТП платити не доведеться.