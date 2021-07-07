Киевлянин разбил прокатный Ford Mustang в свой день рождения.

В Киеве снова разбили в ДТП Ford Mustang. Причем, как и в аварии 2 месяца назад, автомобиль оказался прокатным, сообщает dtp.kiev.ua.

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Авария произошла на улице Академика Заболотного. Парень решил сделать себе подарок на 30-летие и арендовал купе Ford Mustang. Но, видимо не учел, что это не самый простой в управлении автомобиль.

На мокрой дороге водитель не справился с управлением и Ford Mustang занесло. Масл-кар вылетел на тротуар и врезался в забор, после чего его снова отбросило на дорогу. К счастью, в ДТП никто не пострадал, однако автомобиль получил серьезные повреждения. Его, конечно, можно восстановить, но обойдется это в копейку. Впрочем, прокатные автомобили застрахованы, так что, вероятно, виновнику ДТП платить не придется.