В американском штате Миссури пострадало более пяти сотен новеньких автомобилей Ford. Причиной стала авария поезда, который перевозил пикапы F-150 и фургоны Transit с завода Ford Kansas City в Клейкомо в дилерские центры.

По данным местной прессы, инцидент произошел в начале недели, при этом что повлекло такие последствия, неизвестно. В состав поезда входило 44 вагона – некоторые из них оказались разбросанными в нескольких метрах от железнодорожного полотна.

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Судя по снимкам, машины пострадали сильно. Вероятно, их вернут на завод, но не для ремонта: Форд определенно захочет снять с разбитых пикапов и фургонов уцелевшие комплектующие. Особенно это касается полупроводников, которые сейчас находятся в дефиците во всей автомобильной промышленности.