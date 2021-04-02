Якщо аварія дріб’язкова, є згода що до винного, збитки співставні з сумою штрафу за ДТП та франшизою страхової – краще все вирішити на місці. Але якщо аварія серйозніша, потрібно дотримуватись наступного алгоритму дій.

Насамперед варто з'ясувати, чи є травмовані під час пригоди. Якщо є, то необхідно викликати швидку і надавати допомогу постраждалим особам до приїзду лікарів. Якщо потерпілі відсутні — увімкніть аварійну світлову сигналізацію на автомобілі та виставте знак аварійної зупинки.

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Не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатись на тому місці, де сталась ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини пригоди.

Тепер телефонуйте до поліції на номер 102 і надайте наступну інформацію:

точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода;

чи є потерпілі (якщо є, то скільки і який їхній стан);

марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження.

Поки чекаєте приїзду поліції, встановіть свідків та очевидців, можливо хтось зафіксував момент аварії на свій реєстратор. В разі, якщо ДТП без потерпілих, то пригоду оформлятиме поліція, але якщо є потерпілі — на місце прибуде слідчо-оперативна група.

Ще один спосіб оформлення ДТП — скористатися європротоколом, але за умов, якщо:

відсутні загиблі чи травмовані люди;

водії мають поліси автоцивільної відповідальності;

обопільна згода водіїв щодо обставин ДТП;

у водіїв відсутні ознаки сп‘яніння;

сума збитків після ДТП не перевищує 50 000 грн.

У разі невиконання хоча б однієї із зазначених умов, виклик поліції є обов’язковим.