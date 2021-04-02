Если авария пустяковая, есть согласие в отношении виновного, убытки сопоставимы с суммой штрафа за ДТП и франшизой страховой – лучше все решить на месте. Но если авария серьезная, нужно придерживаться следующего алгоритма действий.

Прежде всего следует выяснить, есть ли травмированные во время происшествия. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим лицам до приезда врачей. Если пострадавшие отсутствуют – включите аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставьте знак аварийной остановки.

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Не перемещайте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские могли выяснить все обстоятельства происшествия.

Теперь звоните в полицию на номер 102 и предоставьте следующую информацию:

точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;

есть ли пострадавшие (если есть, то сколько и каково их состояние);

марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения.

Пока ждете приезда полиции, установите свидетелей и очевидцев, возможно, кто-то зафиксировал момент аварии на свой регистратор. В случае, если ДТП без пострадавших, то приключение будет оформлять полиция, но если есть пострадавшие – на место прибудет следственно-оперативная группа.

Еще один способ оформления ДТП – воспользоваться европротоколом, но при условии, что:

отсутствуют погибшие или травмированные люди;

водители имеют полисы автогражданской ответственности;

обоюдное согласие водителей относительно обстоятельств ДТП;

у водителей отсутствуют признаки опьянения;

сумма убытков после ДТП не превышает 50 тысяч грн.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции является обязательным.