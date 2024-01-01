Потужні Toyota матимуть традиційні двигуни замість електричних

Toyota уникає випуску електричних продуктивних моделей, тому що у неї є цікавіші ідеї. Gazoo Racing, що займається автоспортом і спортивними автомобілями, вважає, що у двигунів внутрішнього згоряння світле майбутнє. Інвестиції в технологію ДВЗ все ще йдуть на розвиток майбутніх моделей, окрім GR86, GR Yaris, GR Corolla та GR Supra.

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Розмовляючи з австралійським журналом Car Expert, президент Toyota Gazoo Racing Томоя Такахаші сказав, що немає жодних планів щодо створення продуктивного електромобіля. Далі він сказав, що GR має намір «якомога більше використовувати двигуни внутрішнього згоряння.

Звісно ми раді це почути, але також цікавить доля електричного концепту. Прем’єра концептуального автомобіля MR2 відбулася в жовтні 2023 року на Японській виставці мобільності в Токіо. Це був спортивний автомобіль під маркою GR з двома сидіннями, подвійним двигуном і повним приводом із заднім зміщенням. Привабливий електромобіль із пропорціями середнього двигуна рекламувався спринтер до сотні за три секунди та максимальна швидкість 250 км/год.

В інтерв’ю сайту InsideEVs Хідеакі Ііда, керівник проекту GR Design Group, сказав, що FT-Se може потрапити у виробництво після 2026 року. Ми поки що не втрачаємо надії, але схоже, що Toyota це не зробить. Виробник більше зацікавлений у випуску веселих автомобілів із ДВС. Безпрограшним варіантом була б наявність у продажу як традиційних, так і електричних моделей GR.