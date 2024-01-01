Якою може бути Toyota RAV4 нового покоління: 8 варіантів дизайну

Дизайнер Вінс Берлап, відомий в соціальних мережах як @vburlapp, нещодавно презентував власне уявлення про майбутню Toyota RAV4 шостого покоління. Вона, за інформацією інсайдерів, має кодову назву XA60. Як повідомляє Autoevolution, у автора було багато ідей, щодо можливого дизайну новинки, тому він вирішив поділитись усіма.

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Рендери виявились надзвичайно різноманітними й варіюються від зовсім незначних змін дизайну поточної RAV4, які більше нагадують рестайлінг, до надзвичайно футуристичних моделей. До того ж автор презентував не лише моделі з ДВЗ, а декілька гібридних та електричних версій.

Наразі немає точних даних, коли саме презентують нову генерацію Toyota RAV4. Японський автовиробник лише підтвердив, що робота над ним вже активно ведеться. Експерти прогнозують, що новинку покажуть в 2026 році.

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Вартість актуальної моделі RAV4 у США починається з 28 675 доларів, тоді як RAV4 Hybrid стартує з 31 275 доларів. Попри те, що кросовер було представлено в 2018 році й оновлено в 2022, він і досі чудово продається.