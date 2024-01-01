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Независимый дизайнер представил сразу 8 вариантов Toyota RAV4 нового поколения

Японский автопроизводитель сейчас сосредоточил свои усилия на сегменте среднеразмерных автомобилей. Недавно были презентованы новые внедорожники Tacoma, Land Cruiser Crown Signia и 4Runner, вместе с седаном Camry, однако, автомобильные фанаты уже поговаривают о новой генерации RAV4.
Как может выглядеть новая Toyota RAV4: 8 вариантов - Auto24

ФОТО: YouTube Vince Burlapp|

Рендерное изображение Toyota RAV4 нового поколения

Даниил Северенчук
logo24 мая, 16:07
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Дизайнер Винс Берлап, известный в социальных сетях как @vburlapp, недавно презентовал собственное представление о будущей Toyota RAV4 шестого поколения, которая, по информации инсайдеров, имеет кодовое название XA60. Как сообщает Autoevolution, у автора было много идей, относительно возможного дизайна новинки, поэтому он решил поделиться всеми.

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Рендеры оказались чрезвычайно разнообразными и варьируются от совсем незначительных изменений дизайна текущей RAV4, которые больше напоминают рестайлинг, до чрезвычайно футуристических моделей. К тому же автор представил не только модели с ДВС, а несколько гибридных и электрических версий.

Пока нет точных данных, когда именно представят новую генерацию Toyota RAV4. Японский автопроизводитель лишь подтвердил, что работа над ним уже активно ведется. Эксперты прогнозируют, что новинку покажут в 2026 году.

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Стоимость актуальной модели RAV4 в США начинается с 28 675 долларов, тогда как RAV4 Hybrid стартует с 31 275 долларов. Несмотря на то, что кроссовер был представлен в 2018 году и обновлен в 2022, он до сих пор прекрасно продается.

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