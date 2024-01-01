Мощные Toyota будут иметь традиционные двигатели вместо электрических

Toyota избегает выпуска электрических производительных моделей, потому что у нее более интересные варианты. Gazoo Racing, занимающаяся автоспортом и спортивными автомобилями, считает, что у двигателей внутреннего сгорания светлое будущее. Инвестиции в технологию ДВС все еще идут на развитие будущих моделей, кроме GR86, GR Yaris, GR Corolla и GR Supra.

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Разговаривая с австралийским журналом Car Expert, президент Toyota Gazoo Racing Томоя Такахаши сказал, что нет никаких планов по производительному электромобилю. Далее он сказал, что GR намерен "как можно больше использовать двигатели внутреннего сгорания.

Конечно мы рады это услышать, но также интересует судьба электрического концепта. Премьера концептуального автомобиля MR2 состоялась в октябре 2023 года на Японской выставке мобильности в Токио. Это был спортивный автомобиль под маркой GR с двумя сиденьями, двойным двигателем и полным приводом с задним смещением. Привлекательный электромобиль с пропорциями среднего двигателя рекламировался спринтер до сотни за три секунды и максимальная скорость 250 км/ч.

В интервью сайту InsideEVs Хидеаки Иида, руководитель проекта GR Design Group, сказал, что FT-Se может попасть в производство после 2026 года. Мы пока не теряем надежды, но похоже, что Toyota это не сделает. Производитель больше заинтересован в выпуске веселых автомобилей с ДВС. Беспроигрышным вариантом было бы наличие в продаже как традиционных, так и электрических моделей GR.