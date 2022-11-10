Моделі BMW Neue Klasse матимуть потужність до 1341 к.с., батареї будуть ємністю 75-150 кВт/год, а високопродуктивний зарядний пристрій забезпечать поповнення до 50 кілометрів запасу ходу за хвилину заряджання.

Майбутня платформа BMW Neue Klasse (новий клас), присвячена електромобілям, має першочергове значення для успіху бренду в епоху електрики.

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Запланований на 2025 рік випуск компактного седана i3 та спортивного позашляховика, який, за чутками, стане наступником iX3, за прогнозами, до 2030 року Neue Klasse становитиме більше половини світових продажів BMW.

За словами головного технічного директора BMW Френка Вебера, автовиробник вперше оприлюднив деякі ключові характеристики електромобілів Neue Klasse, які включатимуть нові покоління акумуляторів і електромоторів для «величезного технологічного стрибка».

Він розповів журналу CAR, що електромобілі Neue Klasse матимуть нову концепцію «pack-to-open-body», що дозволить BMW підбирати розмір акумулятора відповідно до будь-якої моделі, використовуючи круглі акумуляторні елементи замість призматичних. Це буде можливо завдяки впровадженню нових заходів сталого розвитку та технологій переробки.

BMW включить деякі з цих технологій у лінійку електромобілів Neue Klasse, яка буде варіюватися від легкових автомобілів 1-ї серії до великих позашляховиків, таких як повнорозмірний X7. Ці електромобілі отримають переваги від акумуляторів, що пропонують на 20 відсотків вищу щільність енергії, на 30 відсотків кращу ефективність упаковки, до 30 відсотків більший діапазон і до 30 відсотків швидшу зарядку порівняно з поточними акумуляторами, які використовує BMW .

Крім того, кажуть, що нові акумулятори на 20 відсотків легші, на 50 відсотків дешевші у виробництві та викидають на 60 відсотків менше CO2 під час виробництва.

«Поєднання системи 800 В і високопродуктивного зарядного пристрою збільшує запас ходу щохвилини на 30 миль до максимуму в 375 миль», — розповів Вебер. Це означає, що для зарядки акумулятора від нуля до 95 відсотків знадобиться лише близько 12 хвилин.

Що стосується потужності, то платформа Neue Klasse запропонує потужність від 268 кінських сил до 1341 кінських сил, з архітектурою, що вміщує до чотирьох електродвигунів — BMW M вже тестує прототип квадромотора для свого першого повномасштабного електричного автомобіля з буквою М.

Більшість майбутніх моделей Neue Klasse матимуть конфігурації заднього та повного приводу з одним або двома синхронними блоками SSM (з окремим збудженням) із струмовим збудженням, що приводять у рух задні колеса. Відповідно до BMW, двигуни SSM пропонують стабільну пікову продуктивність, високу щільність енергії, відмінну повторюваність і низький рівень шуму, а також КПД 97 відсотків.

Акумуляторні блоки матимуть ємність від 75 кВт-год до 150 кВт-год і зможуть запропонувати запас ходу до 1000 кілометрів. Тим не менш, Вебер вважає, що діапазону більше 1000 кілометрів не є необхідністю.

Замість цього BMW має зосередитися на підвищенні ефективності шляхом «подальшого зменшення опору коченню, покращення аеродинаміки та збільшення бортової енергоефективності». За словами керівника Efficient Dynamics Томаса Альбрехта, Neue Klasse дозволить підвищити аеродинамічну ефективність щонайменше на 25 відсотків. BMW також працює над шинами A+, які, як стверджується, зменшують опір коченню до 7 відсотків, тоді як модифіковані колісні підшипники з низькими втратами та гальма з оптимізованими тертям повинні сприяти ще на 4 відсотки.