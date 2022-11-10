Модели BMW Neue Klasse будут иметь мощность до 1341 л.с., батареи будут емкостью 75-150 кВт/ч, а высокопроизводительное зарядное устройство обеспечит пополнение до 50 километров запаса хода в минуту зарядки.

Будущая платформа BMW Neue Klasse (новый класс), посвященная электромобилям, имеет первостепенное значение для успеха бренда в эпоху электричества.

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Планируемый на 2025 год выпуск компактного седана i3 и спортивного внедорожника, который, по слухам, станет преемником iX3, по прогнозам, к 2030 году Neue Klasse составит более половины мировых продаж BMW.

По словам главного технического директора BMW Фрэнка Вебера, автопроизводитель впервые обнародовал некоторые ключевые характеристики электромобилей Neue Klasse, которые будут включать в себя новые поколения аккумуляторов и электромоторов для «огромного технологического скачка».

Он рассказал журналу CAR, что электромобили Neue Klasse будут иметь новую концепцию «pack-to-open-body», которая позволит BMW подбирать размер аккумулятора в соответствии с любой моделью, используя круглые аккумуляторные элементы вместо призматических. Это будет возможно благодаря внедрению новых мер устойчивого развития и технологий переработки.

BMW включит некоторые из этих технологий в линейку электромобилей Neue Klasse, которая будет варьироваться от легковых автомобилей 1-й серии до крупных внедорожников, таких как полноразмерный X7. Эти электромобили получат преимущества от аккумуляторов, предлагающих на 20 процентов более высокую плотность энергии, на 30 процентов лучшую эффективность упаковки, до 30 процентов больший диапазон и до 30 процентов более быструю зарядку по сравнению с текущими аккумуляторами, которые использует BMW.

Кроме того, говорят, что новые аккумуляторы на 20 процентов легче, на 50 процентов дешевле в производстве и выбрасывают на 60 процентов меньше CO2 при производстве.

"Сочетание системы 800 В и высокопроизводительного зарядного устройства увеличивает запас хода ежеминутно на 30 миль до максимума в 375 миль", - рассказал Вебер. Это означает, что для зарядки аккумулятора от нуля до 95 процентов потребуется всего около 12 минут.

Что касается мощности, то платформа Neue Klasse предложит мощность от 268 лошадиных сил до 1341 лошадиных сил, с вмещающей архитектурой до четырех электродвигателей — BMW M уже тестирует прототип квадромотора для своего первого полномасштабного электрического автомобиля с буквой М.

Большинство будущих моделей Neue Klasse будут иметь конфигурации заднего и полного привода с одним или двумя синхронными блоками SSM (с отдельным возбуждением) с токовым возбуждением, приводящим в движение задние колеса. Согласно BMW, двигатели SSM предлагают стабильную пиковую производительность, высокую плотность энергии, отличную повторяемость и низкий уровень шума, а также КПД 97 процентов.

Аккумуляторные блоки будут иметь емкость от 75 кВтч до 150 кВтч и смогут предложить запас хода до 1000 километров. Тем не менее, Вебер считает, что диапазон более 1000 километров не является необходимостью.

Вместо этого BMW должна сосредоточиться на повышении эффективности путем дальнейшего уменьшения сопротивления качению, улучшения аэродинамики и увеличения бортовой энергоэффективности. По словам руководителя Efficient Dynamics Томаса Альбрехта, Neue Klasse позволит повысить аэродинамическую эффективность минимум на 25 процентов. BMW также работает над шинами A+, которые, как утверждается, уменьшают сопротивление качению до 7 процентов, в то время как модифицированные колесные подшипники с низкими потерями и тормоза с оптимизированными трением должны способствовать еще на 4 процента.