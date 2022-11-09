Німецьке тюнінг-ательє Manhart Performance представило програму доробок для універсала BMW M3 Touring.

Компанія застосувала вже перевірену формулу: підвищила потужність двигуна, оновила аеродинамічний обвіс та встановила розкішні матові чорні колеса.

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Після втручання рядний шестициліндровий двигун об'ємом 3,0 літра став видавати 650 кінських сил та 800 Нм моменту проти 510 кінських сил та 650 Нм на стоковый машині.

Універсал BMW M3 Touring пройшов стандартну процедуру апгрейду в ательє Manhart. П'ятидверці MH3 650 Touring наростили потужність рядної «шістки» 3.0 до 650 сил і 800 Нм моменту (було 510 л.с. та 650 Нм), поставили нову випускну систему з електроннокерованими клапанами та замінили штатний обвіс на вуглепластиковий. До місця припали і нові колеса - матові чорні Manhart Concave One.

У списку опцій - гоночний даунпайп без каталізатора або спортивні магістралі з каталізаторами. Загалом, все те саме Manhart пропонує і для звичайної M3.

Як зміниться динаміка універсала після доопрацювань, невідомо. У звичайному вигляді модель розганяється до ста за 3,6 секунд, а її максимальна швидкість з пакетом M Driver's Package становить 280 кілометрів на годину (без нього - 250 км/год).