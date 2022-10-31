На аукціоні Copart продали перший BMW Ix Xdrive50 2022 року випуску, побитий в задню частину.

Електричний кросовер BMW Ix Xdrive50 лише в цьому році вийшов на ринок, тому побитих авто ще дуже мало. На жаль, власника цього авто у Філадельфії (США) спіткала невдача вже через тисячу миль пробігу (1600 км) – його “догнали”.

Машина 2022 року випуску пошкоджена в задню частину – від бампера та інших частин залишились лише дрібні запчастини. Згідно з підрахунками американських страховиків, ремонт цього авто може обійтися аж у 30,5 тисяч доларів. При цьому вартість неушкодженого такого BMW Ix Xdrive50 – майже 105 тисяч доларів США.

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На аукціоні Copart 7 жовтня цей BMW Ix був проданий за 55 500 доларів, тобто приблизно вдвічі дешевше від ринкової ціни.

BMW Ix Xdrive50 має потужність 523 к.с., пробіг на одному заряді становить до 630 кілометрів.