На аукционе Copart продали первый BMW Ix Xdrive50 2022 года выпуска, битый в заднюю часть.

Электрический кроссовер BMW Ix Xdrive50 только в этом году вышел на рынок, поэтому битых автомобилей еще очень мало. К сожалению, владельца этого авто в Филадельфии (США) постигла неудача уже через тысячу миль пробега (1600 км) – его "догнали".

Машина 2022 выпуска повреждена в заднюю часть – от бампера и других частей остались лишь мелкие запчасти. Согласно подсчетам американских страховщиков, ремонт этого автомобиля может обойтись аж в 30,5 тысяч долларов. При этом стоимость небитого такого BMW Ix Xdrive50 – почти 105 тысяч долларов США.

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На аукционе Copart 7 октября этот BMW Ix был продан за 55 500 долларов, то есть примерно вдвое дешевле рыночной цены.

BMW Ix Xdrive50 имеет мощность 523 л.с., пробег на одном заряде составляет до 630 км.