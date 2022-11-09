Немецкое тюнинг-ателье Manhart Performance представило программу наработок для универсала BMW M3 Touring.

Компания применила уже проверенную формулу: повысила мощность двигателя, обновила аэродинамический обвес и установила роскошные черные матовые колеса.

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После вмешательства рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 литра стал выдавать 650 лошадиных сил и 800 Нм момента против 510 лошадиных сил и 650 Нм на стоковой машине.

Универсал BMW M3 Touring прошел стандартную процедуру апгрейда в ателье Manhart. Пятидверка MH3 650 Touring нарастила мощность рядной “шестерки” 3.0 до 650 сил и 800 Нм момента (было 510 л.с. и 650 Нм), поставила новую выпускную систему с электронноуправляемыми клапанами и заменила штатный обвес на углепластиковый. К месту пришлись и новые колеса – матовые черные Manhart Concave One.

В списке опций – гоночный даунпайп без катализатора или спортивные магистрали с катализаторами. В общем, все то же Manhart предлагает и для обычной M3.

Как изменится динамика универсала после доработок, неизвестно. В обычном виде модель разгоняется до ста за 3,6 секунды, а ее максимальная скорость с пакетом M Driver's Package составляет 280 километров в час (без него – 250 км/ч).