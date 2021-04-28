У Верховній Раді розглядається законопроект, який дозволить інспекторам з паркування штрафувати водіїв, які зупинились на місці для осіб з інвалідністю.

Зараз спостерігається ситуація, за якої місць для осіб з інвалідністю значно більше, аніж автомобілів для яких вони призначені. Такі місця зазвичай вільні, причому у дуже великій кількості. Автомобілісти звісно порушують правила, пакуючись на таких місцях. Законопроект 4594 має надати інспекторам з паркування можливість штрафувати автомобілістів за такі порушення.

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"Біля великих торговельних центрів та мережевих магазинів майже постійно спостерігаються ситуації, коли місця передбачені для стоянки автомобілів, якими керують особи з інвалідністю або в яких таких осіб перевозять зайняті іншими транспортними засобами. Інспектори з паркування допомогти у вирішенні цієї проблеми на теперішній час не в змозі, у зв’язку з відсутністю у них необхідних повноважень. Враховуючи це, розширення в цій частині повноважень інспекторів з паркування дозволить більш дієво вирішити посталу проблему та знизить її гостроту для суспільства", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Варто зазначити, що інспектори з паркування виписуватимуть штраф на юридичного власника автомобіля, а не на водія, що порушив правила.

Нагадаємо, що відповідальність за порушення правил зупинки на місцях для осіб з інвалідністю досить сувора. А саме, зупинка чи стоянка на місцях для водіїв з інвалідністю тягне за собою накладення штрафу від 1 020 до 1 700 гривень.