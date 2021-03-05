Так сталося, що в Україні місць для паркування осіб з інвалідністю набагато більше, аніж автомобілів з відповідними знаками. Зазвичай такі місця вільні і деякі водії без ознак інвалідності на них пакуються.

За таке порушення передбачений дуже великий штраф. І хоча на практиці його виписують не так часто, ризик позбутись кругленької суми коштів все ж існує.

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Відповідно до ч.5 ст.122 КУпАП “Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів, неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака “Водій з інвалідністю” – тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

Як бачимо, відповідальність за порушення правил зупинки на місцях для осіб з інвалідністю є однією з найбільших. А саме, зупинка чи стоянка на місцях для водіїв з інвалідністю тягне за собою накладення штрафу від 1 020 до 1 700 гривень.