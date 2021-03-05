Так случилось, что в Украине мест для парковки лиц с инвалидностью гораздо больше, чем автомобилей с соответствующими знаками. Обычно такие места свободны и некоторые водители без признаков инвалидности на них паркуются.

За такое нарушение предусмотрен очень большой штраф. И хотя на практике его выписывают не так часто, риск лишиться кругленькой суммы средств все же существует.

Читайте также: Можно ли не растамаживать автомобиль для инвалида

Согласно ч.5 ст.122 КУпАП "Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки), а так же создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств, неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака "Водитель с инвалидностью" – влекут за собой наложение штрафа от шестидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан".

Как видим, ответственность за нарушение правил остановки на местах для лиц с инвалидностью является одной из самых больших. В частности, остановка или стоянка на местах для водителей с инвалидностью влечет за собой наложение штрафа от 1 020 до 1 700 гривен.