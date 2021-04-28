В Верховной Раде рассматривается законопроект, позволяющий инспекторам по парковке штрафовать водителей, которые остановились на месте для лиц с инвалидностью.

Сейчас наблюдается ситуация, при которой мест для лиц с инвалидностью значительно больше, чем автомобилей для которых они предназначены. Такие места обычно свободны, причем в очень большом количестве. Автомобилисты конечно нарушают правила, паркуясь на таких местах. Законопроект 4594 должен предоставить инспекторам по парковке возможность штрафовать автомобилистов за такие нарушения.

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"Возле крупных торговых центров и сетевых магазинов почти постоянно наблюдаются ситуации, когда места предусмотрены для стоянки автомобилей, которыми управляют лица с инвалидностью или в которых таких лиц перевозят, занятые другими транспортными средствами. Инспекторы по парковке помочь в решении этой проблемы в настоящее время не в состоянии, в связи с отсутствием у них необходимых полномочий. Учитывая это, расширение в этой части полномочий инспекторов по парковке позволит более действенно решить нынешнюю проблему и снизит ее остроту для общества", – сказано в объяснительной записке к законопроекту.

Стоит отметить, что инспекторы по парковке будут выписывать штраф на юридического владельца автомобиля, а не на водителя, нарушившего правила.

Напомним, что ответственность за нарушение правил остановки на местах для лиц с инвалидностью достаточно строгая. А именно, остановка или стоянка на местах для водителей с инвалидностью влечет за собой наложение штрафа от 1 020 до 1 700 гривен.