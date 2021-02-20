Ймовірно, процес оновлення програмного забезпечення автомобілів проходжив одночасно за допомогою супутника.

На YouTube-каналі World Wide Video опублікували відео процесу оновлення бортового програмного забезпечення на Tesla. Як видно в ролику, сотні електрокарів одночасно стали блимати аварійними вогнями (в підтвердження процесу прийому “прошивки”) – наче власники вирішили влаштувати велике шоу.

Де саме було зроблено запис, невідомо. Ймовірно, це був заводський майданчик, звідки вже складені автомобілі відправляються до покупців. Оновлення електрокарів відбувалося по супутнику.

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За однією з версій, для одночасного оновлення програмного забезпечення використовувалися супутники Starlink, розгортанням яких зараз займається аерокосмічна компанія Ілона Маска - SpaceX; ці супутники повинні забезпечити широкосмуговий доступ до інтернету. Проте, за іншими даними, у процесі апдейту були задіяні традиційні стандарти зв'язку, оскільки наразі електрокари Tesla не оснащуються обладнанням для прийому сигналів Starlink.