Вероятно, процесс обновления программного обеспечения автомобилей проходил одновременно с помощью спутника.

На YouTube-канале World Wide Video опубликовали видео процесса обновления бортового программного обеспечения на Tesla. Как видно в ролике, сотни электрокаров одновременно стали мигать аварийными огнями (в подтверждение процесса приема "прошивки") – как владельцы решили устроить большое шоу.

Где именно была сделана запись, неизвестно. Вероятно, это была заводская площадка, откуда уже собранные автомобили отправляются к покупателям. Обновление электрокаров происходило по спутнику.

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По одной из версий, для одновременного обновления программного обеспечения использовались спутники Starlink, развертыванием которых сейчас занимается аэрокосмическая компания Илона Маска – SpaceX; эти спутники должны обеспечить широкополосный доступ в интернет. Однако, по другим данным, в процессе апдейта были задействованы традиционные стандарты связи, поскольку сейчас электрокары Tesla не оснащаются оборудованием для приема сигналов Starlink.