Небезпека кросоверів та позашляховиків для велосипедистів полягає у виткому капоті. Після зіткнень з таким транспортним засобом велосипедист не вилітає на капот, а потрапляє під колеса.

Згідно з останніми федеральними даними США, за перші дев’ять місяців 2022 року кількість смертельних аварій за участю велосипедистів зросла на 8 відсотків. Нове дослідження Страхового інституту безпеки дорожнього руху (IIHS) вказує на те, що сучасні великі позашляховики є більш небезпечними для велосипедистів, ніж інші типи автомобілів.

Читайте також: З’явилась пропозиція ввести "права" для велосипедистів

За словами статиста IIHS Сема Монфорта, провідного автора дослідження, «позашляховики, як правило, збивають водіїв», потенційно наїжджаючи на них, а не так як менший транспортний засіб, який відправляє людину на капот. Монфорт додав: «Це, ймовірно, тому, що вищий передній кінець позашляховика вдаряє велосипедиста над центром ваги», перекидаючи його на землю, де колеса, ходова частина або асфальт спричиняють травми.

IIHS вивчив детальні дані про аварії, отримані Консорціумом пішоходів Міжнародного центру автомобільної медицини про 71 аварію велосипедистів у Мічигані. Це були аварії з одним транспортним засобом за участю велосипедиста віком від 16 років, даними з поліцейських звітів, медичних записів, реконструкцій ДТП та інших джерел.

Монфорт виявив, що травми нижніх кінцівок були звичайними для всіх 71 ДТП незалежно від того, чи був транспортний засіб легковим автомобілем чи позашляховиком. Водії, які потрапили в сильні удари, також отримали травми голови, тулуба, хребта та живота. Дослідження показало, що травми тіла в цілому були на 55 відсотків вищими під час ДТП за участю позашляховиків, ніж для автомобілів. Травми голови були на 63 відсотки вищими, але дослідження не виявило різниці в тяжкості травм інших частин тіла між позашляховиками та автомобілями.

Попереднє дослідження IIHS у 2020 році показало, що позашляховики та їхні високі передні частини також небезпечніші для пішоходів, ніж автомобілі. Однак, на відміну від велосипедистів, які отримують травми від того, що їх збивають на землю, де на них можуть наїхати, пішоходи, як правило, отримують травми тазу та грудної клітки, у місцях безпосередньо контакту з позашляховиком. У 2020 році на дорогах США загинули 932 велосипедисти, порівняно з 621 роком раніше. У 2022 році кількість смертей велосипедистів також зросла.