Опасность кроссоверов и внедорожников для велосипедистов заключается в вьющемся капоте. После столкновений с таким транспортным средством велосипедист не вылетает на капот, а попадает под колеса.

Согласно последним федеральным данным США, за первые девять месяцев 2022 года количество смертельных аварий с участием велосипедистов выросло на 8 процентов. Новое исследование Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) указывает на то, что современные крупные внедорожники более опасны для велосипедистов, чем другие типы автомобилей.

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По словам статиста IIHS Сэма Монфорта, ведущего автора исследования, "внедорожники, как правило, сбивают водителей", потенциально наезжая на них, а не так как меньшее транспортное средство, отправляющее человека на капот. Монфорт добавил: «Это, вероятно, потому, что высший передний конец внедорожника ударяет велосипедиста над центром тяжести», опрокидывая его на землю, где колеса, ходовая часть или асфальт вызывают травмы.

IIHS изучил подробные данные об авариях, полученных Консорциумом пешеходов Международного центра автомобильной медицины о 71 аварии велосипедистов в Мичигане. Это были аварии с одним транспортным средством с участием велосипедиста от 16 лет, данными из полицейских отчетов, медицинских записей, реконструкций ДТП и других источников.

Монфорт обнаружил, что травмы нижних конечностей были обычными для всех 71 ДТП независимо от того, было ли транспортное средство легковым автомобилем или внедорожником. Водители, попавшие в сильные ушибы, также получили травмы головы, туловища, позвоночника и живота. Исследование показало, что травмы тела в целом были на 55 процентов выше во время ДТП с участием внедорожников, чем для автомобилей. Травмы головы были на 63 процента выше, но исследование не выявило разницы в тяжести травм других частей тела между внедорожниками и автомобилями.

Предыдущее исследование IIHS в 2020 году показало, что внедорожники и их высокие передние части также более опасны для пешеходов, чем автомобили. Однако, в отличие от велосипедистов, которые получают травмы от сбивания на землю, где на них могут наехать, пешеходы, как правило, получают травмы таза и грудной клетки, в местах непосредственно контакта с внедорожником. В 2020 году на дорогах США погибли 932 велосипедиста по сравнению с 621 годом ранее. В 2022 году количество смертей велосипедистов также возросло.