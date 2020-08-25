На зиписі є свідчення його наказу тримати клієнта в очікуванні подовше.

Гарячкуватий співробітник дилерського центру, фактично, сам забезпечив скривдженого клієнта доказами проти себе. Схоже, на когось чекає бесіда з відділом кадрів.

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Процедура заміни моторної оливи на автосервісі, зазвичай, досить проста. Та для клієнта автоцентру “Нордсайд Хонда” у Сан-Антоніо вона перетворилась на жахіття. Габріель Рендон заявив, що віддав свою машину на заміну мастила, а співробітники центру порадили йому разом змінити гальмову та трансмісійну рідину, а також замінити акумулятор.

Рендон нібито відмовився від запропонованих додаткових послуг, обмежившись лиш початковим запитом на заміну мастила, решту робіт він відклав на два тижні. Однак, як повідомляється, дилер проігнорував це і виконав усі вищезазначені роботи. У результаті в чеку на оплату виявилось 480 доларів, замість типових 30-40 за зміну масла.

Це викликало суперечку між власником авто та одним зі співробітників техцентру. Врешти суперечку, нібито, було вирішено, коли всі погодилися перевстановити старий акумулятор і зателефонувати власнику, коли все буде готово. Хоча це розумний компроміс для поганої ситуації, схоже, працівник дилерської фірми зазнав прикрощів та зачаїв образу.

У відео, записаному бортовим відеореєстратором в автомобілі Рендона, котрий працівник передає на сервіс, він волає: “нехай посидить і почекає з годину, якщо він такий [лайка]”.

Рендон каже, що саме так і сталося – видачі свого авто він чекав більше години і набагато довше, ніж потрібно, щоб замінити акумулятор. Пізніше він виявив причину такого довгого очікування на записі з бортової камери.

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