Суд Швеції звинуватив 47-річного чоловіка в промисловому шпигунстві. Було доведено, що з 2017 року він продавав Росії конфіденційну інформацію виробника вантажівок Scania.

Associated Press повідомляє, що засудженого за промислове шпигунство чоловіка звуть Крістіан Дмитрівські, він є фахівцем в області комп'ютерного моделювання та біофізики.

Дивіться також: Пшонка стайл: російський ДАІшник вразив розкішним палацом та колекцією BMW

За непідтвердженими даними, Дмитрівські мав російський паспорт до того, як отримав громадянство Швеції. Слідство також вважало, що шпигун також поставляв конфіденційну інформацію виробника легкових автомобілів Volvo Cars співробітнику російського посольства, однак у суді довести це не вдалось.

Дмитрівські упіймали на початку 2021 року, коли він зустрівся з підставним російським дипломатом в ресторані для отримання 27,8 тисячі крон (близько 86 тисяч гривень) за конфіденційну інформацію Scania.

Automotive News повідомляє, що шпигун мав докторський науковий ступінь та надавав консалтингові послуги Volvo у 2016 та 2017 роках, а у 2018-2919 співпрацював зі Scania. Було встановлено, що він постійно порушував комерційну таємницю, продаючи таємну інформацію російському дипломату на USB-носії. На цифрових носіях передавались дані з робочих комп'ютерів співробітників компанії, фотографії документів.

Scania AB, підконтрольна Volkswagen Group, є виробником комерційного та вантажного транспорту з виробничими комплексами у Швеції, Франції, Нідерландах, Аргентині, Бразилії, Польщі та Росії.

Сам шпигун свою провину не визнає, попри те, що його впіймали на гарячому. Крістіан Дмитрівські має намір оскаржити рішення суду.