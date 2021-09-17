Суд Швеции обвинил 47-летнего мужчину в промышленном шпионаже. Было доказано, что с 2017 года он продавал России конфиденциальную информацию производителя грузовиков Scania.

Associated Press сообщает, что осужденного за промышленный шпионаж мужчину зовут Кристиан Дмитровски, он является специалистом в области компьютерного моделирования и биофизики.

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По неподтвержденным данным, Дмитровски имел российский паспорт до того, как получил гражданство Швеции. Следствие так же считало, что шпион так же поставлял конфиденциальную информацию производителя легковых автомобилей Volvo Cars сотруднику российского посольства, но в суде доказать это не удалось.

Дмитровские поймали в начале 2021 года, когда он встретился с подставным российским дипломатом в ресторане для получения 27,8 тысячи крон (около 86 тысяч гривен) за конфиденциальную информацию Scania.

Automotive News сообщает, что шпион имел докторскую научную степень и оказывал консалтинговые услуги Volvo в 2016 и 2017 годах, а в 2018-2919 сотрудничал со Scania. Было установлено, что он постоянно нарушал коммерческую тайну, продавая тайную информацию российскому дипломату на USB-носителе. На цифровых носителях передавались данные с рабочих компьютеров сотрудников компании, фотографии документов.

Scania AB, входящая в Volkswagen Group, является производителем коммерческого и грузового транспорта с производственными комплексами в Швеции, Франции, Нидерландах, Аргентине, Бразилии, Польше и России.

Сам шпион свою вину не признает, несмотря на то, что его поймали с поличным. Кристиан Дмитриевски намерен обжаловать решение суда.