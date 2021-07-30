Офіційна службова інструкція для водіїв підземної транспортної системи Loop Transportation System фірми The Boring Company.

Підземна транспортна система Loop Transportation System почала працювати у Лас-Вегасі з середини червня. У компанії встигли зібрати інформацію про помилки в роботі водіїв. Розпорядження для працівників The Boring Company містить прямі вказівки та інструкції, навіть готові відповіді на найбільш поширені запитання, аби уникнути повторення типових ситуацій та діалогів.

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Документ під назвою “Сценарій поїздки” вказує, що водіям потрібно звести всі розмови до мінімуму. А безпечність поїздок має бути важливішою за вау-ефект у пасажирів. Наприклад, водіїв зобов’язують прослідкувати за тим, аби пасажири були пристебнуті під час поїздки. Також керівництво дізналось, що водії називали пасажирам неточні цифри швидкості руху на прямих та поворотних відрізках підземної магістралі – це взагалі неприпустима річ для Loop Transportation System.

Якщо пасажири цікавляться досвідом водія у роботі в підземних тунелях, слід відповісти: “Достатньо, аби їх вивчити”. Слід уникати питань про те, як давно співробітник працює в компанії. Фінансові запитання та ДТП також табу: скільки коштують тунелі, чи були аварії та скільки, відповідати слід “Це дуже безпечна система”, або “Цього я не знаю, краще запитайте у компанії”.

У розпорядженні сказано, що запитання про засновника The Boring Company Ілона Маска є “вкрай поширеними” і при цьому “надзвичайно делікатними”. Відтак водіям рекомендовано максимально коротко відповідати на все, що стосується Маска, його ролі в компанії The Boring Company або Tesla і якомога швидше припиняти бесіду. Якщо ж пасажири наполягають на запитаннях, водіям слід відповідати, що “Він приголомшливий, надихаючий і великий лідер”, а також, що він “залучений в процес і завжди готовий допомогти”.