Официальная служебная инструкция для водителей подземной транспортной системы Loop Transportation System фирмы The Boring Company.

Подземная транспортная система Loop Transportation System начала работать в Лас-Вегасе с середины июня. В компании успели собрать информацию об ошибках в работе водителей. Распоряжение для работников The Boring Company содержит прямые указания и инструкции, даже готовые ответы на часто задаваемые вопросы, чтобы избежать повторения типичных ситуаций и диалогов.

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Документ под названием "Сценарий поездки" указывает, что водителям нужно свести все разговоры к минимуму. А безопасность поездок должна быть важнее вау-эффекта у пассажиров. Например, водителей обязывают проследить за тем, чтобы пассажиры были пристегнуты во время поездки. Также руководство узнало, что водители называли пассажирам неточные цифры скорости движения на прямых и поворотных отрезках подземной магистрали – это вообще недопустимая вещь для Loop Transportation System.

Если пассажиры интересуются опытом водителя в работе в подземных туннелях, следует ответить: "Достаточно, чтобы их изучить". Следует избегать вопросов о том, как давно сотрудник работает в компании. Финансовые вопросы и ДТП также табу: сколько стоят тоннели, были ли аварии и сколько, отвечать следует "Это очень безопасная система", или "Этого я не знаю, лучше спросите у компании".

В распоряжении сказано, что вопросы об основателе The Boring Company Илоне Маске "крайне распространены" и при этом "очень деликатны". Поэтому водителям рекомендуется максимально коротко отвечать на все, что касается Маска, его роли в компании The Boring Company или Tesla и как можно скорее прекращать беседу. Если же пассажиры настаивают на вопросах, водителям следует отвечать, что "Он потрясающий, вдохновляющий и великий лидер", а также, что он "вовлечен в процесс и всегда готов помочь".