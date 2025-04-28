"Права" з фейкового сайту: як не натрапити на гачок аферистів

Нещодавно до одного зі столичних сервісних центрів МВС звернулася жінка, щоб обміняти своє дворічне посвідчення водія. Під час стандартної перевірки адміністратор помітив, що дані у водійському документі не збігаються з інформацією в офіційному реєстрі — за цим номером посвідчення значилось виданим зовсім іншій людині. До того ж сам бланк документа хоч і був схожий на справжній, однак мав деякі відмінності.

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Як з’ясувалося, жінка замовила своє "посвідчення" онлайн на шахрайському сайті, який за айдентикою був схожий на офіційний ресурс сервісних центрів МВС. Там навіть були фото адміністратора у білій сорочці та зеленій краватці, напис "сервісний центр МВС" на стіні, фейкові відгуки задоволених клієнтів та інше.

Шахраї просили у неї не тільки особисті документи, а й документи про закінчення навчання в автошколі, що є нетиповим у подібних схемах. Після переказу 4000 гривень на невідомий рахунок жінка отримала фальшивий документ через поштового оператора.

Пані була впевнена у справжності документа й протягом двох років керувала автомобілем, як сумлінний водій не допускаючи правопорушень. На запитання, чому вона не помітила відсутності посвідчення водія в застосунку "Дія", жінка відповіла: "Я отримала його в липні 2022-го, коли були активні бойові дії, і подумала, що це тимчасові проблеми з реєстрами. А ще була впевнена, що випускний іспит в автошколі — це і є фінальний іспит МВС".

Сервісні центри МВС попереджають:

адміністратори не ведуть переписок у месенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram тощо).

офіційні сайти мають домен gov.ua. Адреса сайту Головного сервісного центру МВС — https://hsc.gov.ua.

уперше отримати водійське посвідчення можна тільки після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

іспити проходять лише в екзаменаційних хабах сервісних центрів МВС, особиста присутність обов’язкова.

дистанційно скласти іспити неможливо.

усі офіційні платежі здійснюються лише за реквізитами, які надає адміністратор після перевірки документів, через банківську установу або онлайн.

Будьте уважні та не довіряйте сумнівним сайтам. Водійське посвідчення — це не лише документ, а й відповідальність на дорозі.