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Одесит придбав фальшиві "права" за 20 тисяч гривень

Житель Одеси замовив "права" через соцмережу та заплатив за них 20 тисяч гривень. Підроблений документ доставили Новою поштою, але він виявився недійсним – у додатку Дія не відображався.
Мешканець Одеси придбав підроблені "права" за 20 тисяч гривень - Auto24

Фальшиві "права"

Євген Гудущан
logo11 квітня, 14:20
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Сьогодні важко знайти українця, який не чув про додаток Дія. Саме тому, коли документи не з’являються в додатку, це може викликати занепокоєння. Що ж робити, якщо водійський документ в додатку не з’явився?

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Саме з таким питанням до сервісного центру МВС на Одещині звернувся молодий юнак. Йому ще немає 20 років, а у “правах”, які він отримав поштою, одразу відкриті три категорії – А, В і С, та ще й терміном дії на 30 років.

Хлопець чесно зізнався: побачив оголошення в соцмережах, заплатив 20 тисяч гривень, і вже за кілька днів отримав “водійське посвідчення” через Нову пошту.

“Щоб перевірити посвідчення, скористався QR-кодом, що був на пластику та побачив інформацію про “дистанційну видачу”. Була помітка — потрібно пройти верифікацію. І з чистою душею, я звернувся за допомогою до сервісного центру МВС. Я навіть не думав, що за свої ж гроші купив собі проблеми”, — розповідає Валерій.

Документ фальшивий. Водійське з такою серією в сервісних центрах МВС не видавалося. Надання послуги зупинили, інформацію передали до працівників Національної поліції, а Валерій замість реального посвідчення водія отримав проблеми.

Сервісні центри МВС нагадують:

Документи, придбані через інтернет, не є офіційними й не дають права керування авто. За підробку та використання підроблених документів передбачено відповідальність ч. 1 і ч. 4, ст. 358 Кримінального кодексу України.

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