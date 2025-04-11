Одесит придбав фальшиві "права" за 20 тисяч гривень

Сьогодні важко знайти українця, який не чув про додаток Дія. Саме тому, коли документи не з’являються в додатку, це може викликати занепокоєння. Що ж робити, якщо водійський документ в додатку не з’явився?

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Саме з таким питанням до сервісного центру МВС на Одещині звернувся молодий юнак. Йому ще немає 20 років, а у “правах”, які він отримав поштою, одразу відкриті три категорії – А, В і С, та ще й терміном дії на 30 років.

Хлопець чесно зізнався: побачив оголошення в соцмережах, заплатив 20 тисяч гривень, і вже за кілька днів отримав “водійське посвідчення” через Нову пошту.

“Щоб перевірити посвідчення, скористався QR-кодом, що був на пластику та побачив інформацію про “дистанційну видачу”. Була помітка — потрібно пройти верифікацію. І з чистою душею, я звернувся за допомогою до сервісного центру МВС. Я навіть не думав, що за свої ж гроші купив собі проблеми”, — розповідає Валерій.

Документ фальшивий. Водійське з такою серією в сервісних центрах МВС не видавалося. Надання послуги зупинили, інформацію передали до працівників Національної поліції, а Валерій замість реального посвідчення водія отримав проблеми.

Сервісні центри МВС нагадують:

Посвідчення водія можна отримати виключно особисто, після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Перевірити дійсність посвідчення можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС: достатньо ввести серію, номер документа та дату народження.

Документи, придбані через інтернет, не є офіційними й не дають права керування авто. За підробку та використання підроблених документів передбачено відповідальність ч. 1 і ч. 4, ст. 358 Кримінального кодексу України.