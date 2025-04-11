Укр
Ру

Одессит приобрел фальшивые "права" за 20 тысяч гривен

Житель Одессы заказал "права" через соцсеть и заплатил за них 20 тысяч гривен. Поддельный документ доставили Новой почтой, но он оказался недействительным – в приложении Дія не отображался.
Житель Одессы приобрел поддельные "права" за 20 тысяч гривен - Auto24

Фальшивые "права"

Евгений Гудущан
logo11 апреля, 14:20
logo0
logo0 мин

Сегодня трудно найти украинца, который не слышал о приложении Дія. Именно поэтому, когда документы не появляются в приложении, это может вызвать беспокойство. Что же делать, если водительский документ в приложении не появился?

Читайте также: Как не попасть на поддельные "права" и официально проверить документ

Именно с таким вопросом в сервисный центр МВД в Одесской области обратился молодой юноша. Ему еще нет 20 лет, а в “правах”, которые он получил по почте, сразу открыты три категории – А, В и С, да еще и сроком действия на 30 лет.

Парень честно признался: увидел объявление в соцсетях, заплатил 20 тысяч гривен, и уже через несколько дней получил “водительское удостоверение” через Новую почту.

“Чтобы проверить удостоверение, воспользовался QR-кодом, что был на пластике и увидел информацию о “дистанционной выдаче”. Была пометка - нужно пройти верификацию. И с чистой душой, я обратился за помощью в сервисный центр МВД. Я даже не думал, что за свои же деньги купил себе проблемы”, - рассказывает Валерий.

Документ фальшивый. Водительское с такой серией в сервисных центрах МВД не выдавалось. Предоставление услуги остановили, информацию передали работникам Национальной полиции, а Валерий вместо реального водительского удостоверения получил проблемы.

Сервисные центры МВД напоминают:

Документы, приобретенные через интернет, не являются официальными и не дают права управления авто. За подделку и использование поддельных документов предусмотрена ответственность ч. 1 и ч. 4, ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

#Новости #Полиция #Фото #Автособытие #Водительское удостоверение