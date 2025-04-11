Одессит приобрел фальшивые "права" за 20 тысяч гривен

Сегодня трудно найти украинца, который не слышал о приложении Дія. Именно поэтому, когда документы не появляются в приложении, это может вызвать беспокойство. Что же делать, если водительский документ в приложении не появился?

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Именно с таким вопросом в сервисный центр МВД в Одесской области обратился молодой юноша. Ему еще нет 20 лет, а в “правах”, которые он получил по почте, сразу открыты три категории – А, В и С, да еще и сроком действия на 30 лет.

Парень честно признался: увидел объявление в соцсетях, заплатил 20 тысяч гривен, и уже через несколько дней получил “водительское удостоверение” через Новую почту.

“Чтобы проверить удостоверение, воспользовался QR-кодом, что был на пластике и увидел информацию о “дистанционной выдаче”. Была пометка - нужно пройти верификацию. И с чистой душой, я обратился за помощью в сервисный центр МВД. Я даже не думал, что за свои же деньги купил себе проблемы”, - рассказывает Валерий.

Документ фальшивый. Водительское с такой серией в сервисных центрах МВД не выдавалось. Предоставление услуги остановили, информацию передали работникам Национальной полиции, а Валерий вместо реального водительского удостоверения получил проблемы.

Сервисные центры МВД напоминают:

Водительское удостоверение можно получить исключительно лично, после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

Проверить действительность удостоверения можно онлайн на сайте Главного сервисного центра МВДдостаточно ввести серию, номер документа и дату рождения.

Документы, приобретенные через интернет, не являются официальными и не дают права управления авто. За подделку и использование поддельных документов предусмотрена ответственность ч. 1 и ч. 4, ст. 358 Уголовного кодекса Украины.