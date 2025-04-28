"Права" с фейкового сайта: как не попасться на крючок аферистов

Недавно в один из столичных сервисных центров МВД обратилась женщина, чтобы обменять свое двухлетнее водительское удостоверение. Во время стандартной проверки администратор заметил, что данные в водительском документе не совпадают с информацией в официальном реестре - по этому номеру удостоверение значилось выданным совсем другому человеку. К тому же сам бланк документа хоть и был похож на настоящий, однако имел некоторые отличия.

Читайте также: Одессит приобрел фальшивые "права" за 20 тысяч гривен

Как выяснилось, женщина заказала свое "удостоверение" онлайн на мошенническом сайте, который по айдентикой был похож на официальный ресурс сервисных центров МВД. Там даже были фото администратора в белой рубашке и зеленом галстуке, надпись "сервисный центр МВД" на стене, фейковые отзывы довольных клиентов и прочее.

Мошенники просили у нее не только личные документы, но и документы об окончании обучения в автошколе, что является нетипичным в подобных схемах. После перевода 4000 гривен на неизвестный счет женщина получила фальшивый документ через почту.

Дама была уверена в подлинности документа и в течение двух лет управляла автомобилем, как добросовестный водитель не допуская правонарушений. На вопрос, почему она не заметила отсутствия водительского удостоверения в приложении "Дія", женщина ответила: "Я получила его в июле 2022-го, когда были активные боевые действия, и подумала, что это временные проблемы с реестрами. А еще была уверена, что выпускной экзамен в автошколе - это и есть финальный экзамен МВД".

Сервисные центры МВД предупреждают:

администраторы не ведут переписок в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.).

официальные сайты имеют домен gov.ua. Адрес сайта Главного сервисного центра МВД - https://hsc.gov.ua.

впервые получить водительское удостоверение можно только после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

экзамены проходят только в экзаменационных хабах сервисных центров МВД, личное присутствие обязательно.

дистанционно сдать экзамены невозможно.

все официальные платежи осуществляются только по реквизитам, которые предоставляет администратор после проверки документов, через банковское учреждение или онлайн.

Будьте внимательны и не доверяйте сомнительным сайтам. Водительское удостоверение - это не только документ, но и ответственность на дороге.