Сертифікат на придбання авто не включає вартості самої машини.

У Сінгапур багато населення, воно заможнє, але мало доріг. Тому тут квартири коштують дешевше, ніж автомобілі. Хоча навіть не автомобілі, а право на їх володіння. Вірніше, спеціальний сертифікат, який нормується урядом, щоб обмежити кількість автомобілів на дорогах. Тепер ці сертифікати досягають рекордних цін: понад 106 000 доларів.

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Сінгапур має 10-річну систему “сертифікату права" (COE), введену в 1990 році, для контролю кількості транспортних засобів у невеликій країні, де проживає 5,9 мільйона людей, яку можна проїхати менш ніж за годину.

Квота, запропонована в процесі торгів, зробила його найдорожчим містом у світі для купівлі автомобіля, при цьому для великого автомобіля він збільшився від 2020 року більш ніж в чотири рази – до рекордних 106,36,68 доларів США.

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Якщо порахувати вартість цього сертифікату, реєстраційні збори та податки, то новий Toyota Camry Hybrid тепер коштує 251 388 сінгапурських доларів (183 000 доларів США). Для порівняння: у США його можна купити за 28 855 доларів. Водночас невелика, субсидована урядом квартира в Сінгапурі коштує близько 125 000 сінгапурських доларів. Ще одна цифра для розуміння: середня річна зарплата домогосподарства в Сінгапурі становить 121 188 сінгапурських доларів.

Уявіть, що ви витрачаєте вдвічі більше своєї річної зарплати на автомобіль. Не Koenigsegg або Rolls-Royce, а скромний Camry Hybrid. Тому цінуємо країну, в якій живемо. І не говоримо, що автомобілі у нас не доступні для звичайного українця.