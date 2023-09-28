Продажі автомобілів преміальних брендів швидко зростають. BMW не є винятком.

За даними Укравтопром, з січня по серпень поточного року в Україні було реалізовано майже 2,8 тис. нових легкових авто марки BMW.

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Цей показник є рекордним для німецької преміальної марки – ніколи за аналогічний період року попит на «баварців» не досягав такої позначки.

Найближчий результат до цьогорічного показника BMW досягала у 2017 році, коли за перші 8 місяців було продано 1952 нових авто.

Отже, в цьому році минулий рекорд був перевищений на 43%, а BMW увійшла до ТОП-5 марок українського ринку нових легковиків.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року попит на нові BMW збільшився майже втричі.

Бестселером марки цьогоріч на українському ринку став кросовер BMW X5.