За 600 днів війни українці купили 12 спорткарів Ferrari. Про це свідчить статистика перших реєстрацій італійських спорт- і суперкарів за 2022-2023 рр.

Мова йде як про нові автомобілі, так і про вживані: ввезені з-за кордону і вперше зареєстровані в Україні. Тим не менш, такі цифри вражають Зрештою, як і деякі моделі вартістю майже у мільйон доларів.

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Найдорожчими Феррарі, завезені за 2022 – 2023 роки, є Ferrari SF90 Stradale. За даними видання ТопЖир, таких автомобілів у нас два, причому перший з них привезли в Україну за кілька днів до початку війни (потім її вивезли за кордон, а згодом повернули до Києва).

Другий SF90 потрапив до України (в Одесу) навесні 2023-го року. Наразі він продається за 850 000 доларів. Повнопривідне купе обладнано гібридною установкою потужністю 1000 к. с. Воно не лише розганяється до сотні за 2,5 с і розвиває 340 км/год, але і здатне проїхати 25 км на електротязі.

Влітку 2022-го року в Україну потрапила і єдина на наших теренах Ferrari F8 Tributo. Характеристики Ferrari F8 Tributo: 3,9-літровий V8 твін-турбо, потужність 720 к. с. і 770 Нм крутного моменту, розгін до 100 км/год — 2,9 с, від 0 до 200 км/год – 7,8 с. Максимальна швидкість — 340 км/год. Початкова вартість автомобіля – понад 300 тисяч євро.

Які ще Феррарі? Два Ferrari Roma. Обидві Феррарі Рома в Україні з’явилися після 24 лютого 2022 року (одна — під нульове розмитнення). Нагадаємо, автомобіль комплектується турбо двигуном об’ємом 3,9 л F154 V8 потужністю 620 к.с. і 760 Нм. Характеристики: 3,4 с до першої сотні, розгін 0-200 км/год — за 9,3 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год. Ціна – понад 200 тисяч євро.

Окрім того, було ввезено щонайменше дві Ferrari 812 Superfast вартістю близько півмільйона доларів. Це одна з останніх моделей марки обладнана атмосферним V12. Цей 6,5-літровий двигун розвиває 800 к. с. і працює у парі з 7-ступеневим роботом. Ferrari 812 Superfast виправдовує свою назву – розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди та розвиває 340 км/год.

Ну, і звичайно, притягнули зі Штатів кілька “битків” старіших моделей 488, 458 і F12 Berlinetta.