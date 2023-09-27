За 600 дней войны украинцы купили 12 спорткаров Ferrari. Об этом свидетельствует статистика первых регистраций итальянских спорт- и суперкаров за 2022-2023 гг.

Речь идет как о новых автомобилях, так и о подержанных: ввезенных из-за границы и впервые зарегистрированных в Украине. Тем не менее, цифра довольно впечатляющия, как и некоторые модели стоимостью почти в миллион долларов.

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Самыми дорогими Ferrari, завезенные за 2022-2023 годы, являются Ferrari SF90 Stradale. По данным издания ТопЖир, таких автомобилей у нас два, причем первый из них привезли в Украину за несколько дней до начала войны (потом ее вывезли за границу, а затем вернули в Киев).

Второй SF90 попал в Украину (в Одессу) весной 2023 года. Сейчас он продается за 850 000 долларов. Полноприводное купе оборудовано гибридной установкой мощностью 1000 л. Оно не только разгоняется до сотни за 2,5 с и развивает 340 км/ч, но и способно проехать 25 км на электротяге.

Летом 2022-го года в Украину попала и единственная на наших дорогах Ferrari F8 Tributo. Характеристики Ferrari F8 Tributo: 3,9-литровый V8 твин-турбо, мощность 720 л. и 770 Нм крутящего момента, разгон до 100 км/ч – 2,9 с, от 0 до 200 км/ч – 7,8 с. Максимальная скорость – 340 км/ч. Начальная стоимость автомобиля – более 300 тысяч евро.

Какие еще Феррари? Два Ferrari Roma. Обе в Украине появились после 24 февраля 2022 года (одна — под нулевую растаможку). Напомним, автомобиль комплектуется наддувным двигателем 3.9 л F154 V8 мощностью 620 л.с. и 760 Нм. Характеристики: 3,4 с. до первой сотни, разгон 0-200 км/ч – за 9,3 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч. Цена – более 200 тысяч евро.

Кроме того, было ввезено по меньшей мере две Ferrari 812 Superfast стоимостью около полумиллиона долларов. Это одна из последних моделей марки с атмосферным V12. Этот 6,5-литровый двигатель развивает 800 л. и работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Ferrari 812 Superfast оправдывает свое название – разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды и развивает 340 км/ч.

Ну, и конечно, привезли из Штатов несколько “битков” более старых моделей 488, 458 и F12 Berlinetta.