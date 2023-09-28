Продажи автомобилей премиальных брендов быстро растут. BMW не исключение.

По данным Укравтопрома, с января по август текущего года в Украине было реализовано почти 2,8 тыс. новых легковых авто марки BMW.

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Этот показатель рекордный для немецкой премиальной марки – никогда за аналогичный период года спрос на «баварцев» не достигал такой отметки.

Ближайший результат к нынешнему показателю BMW достигала в 2017 году, когда за первые 8 месяцев было продано 1952 новых авто.

Итак, в этом году прошлый рекорд был превышен на 43%, а BMW вошла в ТОП-5 марок украинского рынка новых легковушек.

По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году спрос на новые BMW увеличился почти втрое.

Бестселлером марки в этом году на украинском рынке стал кроссовер BMW X5.