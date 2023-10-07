Сертификат на покупку не включает в себя стоимость самой машины.

В Сингапуре много населения, оно богатое, но мало дорог. Поэтому здесь квартиры стоят дешевле автомобилей. Хотя даже не автомобили, а право на их владение. Вернее, специальный сертификат, нормируемый правительством, чтобы ограничить количество автомобилей на дорогах. Теперь эти сертификаты достигают рекордных цен: более 106 тысяч долларов.

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Сингапур имеет 10-летнюю систему "сертификата права" (COE), введенную в 1990 году, для контроля количества транспортных средств в небольшой стране, где проживает 5,9 миллиона человек, которую можно проехать менее чем через час.

Квота, предложенная в процессе торгов, сделала его самым дорогим городом в мире для покупки автомобиля, при этом для большого автомобиля он увеличился с 2020 года более чем в четыре раза – до 106,36,68 долларов США.

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Если сосчитать стоимость этого сертификата, регистрационные сборы и налоги, то новый Toyota Camry Hybrid теперь стоит 251 388 сингапурских долларов (183 000 долларов США). Для сравнения: в США его можно купить за 28 855 долларов. В то же время, небольшая, субсидируемая правительством квартира в Сингапуре стоит около 125 000 сингапурских долларов. Еще одна цифра для понимания: средняя годовая зарплата домохозяйства в Сингапуре составляет 121 188 сингапурских долларов.

Представьте, что вы тратите вдвое больше своей годовой зарплаты на автомобиль. Не Koenigsegg или Rolls-Royce, а умеренный Camry Hybrid. Поэтому ценим страну, в которой мы живем. И не говорим, что автомобили у нас не доступны обычному украинцу.