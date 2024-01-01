Правоохоронці викрили схему перегону викрадених в Україні авто в ЄС

У лютому 2022 року, коли в Київської області точились бойові дії, із автотерміналу на Житомирській трасі зникли близько 140 автомобілів, проте згодом поодинокі “знайомі” для їх власників транспортні засоби почали з’являтися в пропозиціях на продаж. Про схему з викраденими авто розповів у соцмережі начальник департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України Андрій Рубель.

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На території столичних гаражів зловмисники перебивали він-коди, змінювали номери, виготовляли підроблені документи й переганяли автомобілі через кордон до країн Європейського Союзу — вже там довірені особи організатора оборудки легалізовували транспортні засоби шляхом постановки їх на облік як нових авто.

Керував “схемою” мешканець Закарпаття. Він залучив до злочинної діяльності спільників, зокрема, 30-річного митника. Останній, під час своєї робочої зміни на одному з митних постів Закарпатської митниці, “не задорого” “закривав очі” на транзит автомобілів із фіктивними документами. Ділки вивозили до Угорщини автомобілі не лише з підробленими номерними знаками та документами на них, але, навіть, оформлювали на ТЗ міжнародні страхові поліси — так звані Зелені карти.

У ході слідства встановлено, що зловмисники встигли розмитнити й реалізувати на території європейських країн 16 автомобілів. Сімом учасникам вже повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Наразі співробітники департамент стратегічних розслідувань національної поліції України продовжують роботу щодо встановлення місцезнаходження усіх викрадених авто та їх повернення законним власникам.

Заходи з викриття та документування автомобільної оборудки відбувалися у співпраці зі слідчими Нацполіції та оперативниками УСР у Львівській, Закарпатській, Черкаській областях та місті Києві.