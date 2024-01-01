Ринок авто в ЄС впав в стагнацію

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За даними ACEA, продажі автомобілів у ЄС стагнують, жовтневий попит на нові авто збільшився лише на 0,1%, повідомляє Укравтопром.
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Впродовж місяця на ринках ЄС було зареєстровано 866,4 тис. нових легковиків. Цього разу з основних ринків Союзу найбільше зростання продемонструвала Іспанія (7%), тоді як Німеччина відновилася із зростанням на 6% після трьох місяців спаду. Водночас було зафіксовано зменшення споживчої активності у Франції (-11%) та Італії (-9,1%).
Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:
- Гібриди (HEV та PHEV) – 355124 (+11,9%);
- Бензинові авто – 266498 од. (-6,8%);
- Електромобілі (BEV) – 124907 од. (+2,4%);
- Дизельні – 94587 (-7,6%);
- Інші – 25281 (-13%).
За підсумками 10 місяців 2024 р. ринок нових легкових авто в ЄС збільшився на 0,7% - до 8 856 195 од.