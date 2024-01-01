Правоохранители разоблачили схему перегона угнанных в Украине авто в ЕС

В феврале 2022 года, когда в Киевской области шли боевые действия, с автотерминала на Житомирской трассе исчезли около 140 автомобилей, однако впоследствии единичные “знакомые” для их владельцев транспортные средства начали появляться в предложениях на продажу. О схеме с похищенными авто рассказал в соцсети начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель.

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На территории столичных гаражей злоумышленники перебивали вин-коды, меняли номера, изготавливали поддельные документы и перегоняли автомобили через границу в страны Европейского Союза - уже там доверенные лица организатора сделки легализировали транспортные средства путем постановки их на учет как новых авто.

Руководил “схеме” житель Закарпатья. Он привлек к преступной деятельности сообщников, в частности, 30-летнего таможенника. Последний, во время своей рабочей смены на одном из таможенных постов Закарпатской таможни, “не задорого” “закрывал глаза” на транзит автомобилей с фиктивными документами., Дельцы вывозили в Венгрию автомобили не только с поддельными номерными знаками и документами на них, но, даже _COPY2 оформляли на ТС международные страховые полисы - так называемые Зеленые карты.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники успели растаможить и реализовать на территории европейских стран 16 автомобилей. Семерым участникам уже сообщили о подозрении, им грозит до 12 лет заключения.

Сейчас сотрудники департамент стратегических расследований национальной полиции Украины продолжают работу по установлению местонахождения всех похищенных авто и их возвращение законным владельцам.

Мероприятия по разоблачению и документированию автомобильной сделки происходили в сотрудничестве со следователями Нацполиции и оперативниками УСР во Львовской, Закарпатской, Черкасской областях и городе Киеве.