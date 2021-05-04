При розгляді справи про будь-яке адміністративне правопорушення вдій має право скористатись правовою допомогою. У такому випадку поліцейський зобов’язаний надати громадянину таку можливість.

Верховний Суд у впровадженні № 524/9827/16-а дійшов висновку, що при розгляді справи про адміністративне правопорушення водій має право на кваліфіковану правову допомогу від адвоката або іншого фахівця у галузі права. Поліцейський, під час розгляду справи зобов’язаний дати можливість водію скористатись такою допомогою.

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"Після зупинки водій виявив бажання скористатись правовою допомогою, про що надав відповідачу відповідне письмове клопотання. Однак, поліцейським не вжито жодних дій щодо надання водію можливості реалізувати своє право на отримання правової допомоги. Отже, такими діями поліцейський порушив права особи, яка притягалася до адміністративної відповідальності, тому і порушено порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення, що є підставою для скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення", - сказано в рішенні Верховного Суду.

Нагадаємо: Згідно ст. 268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.