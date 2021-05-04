При рассмотрении дела о любом административном правонарушении водитель имеет право воспользоваться правовой помощью. В таком случае полицейский обязан предоставить гражданину такую возможность.

Верховный Суд в категории дела № 524/9827/16-а пришел к выводу, что при рассмотрении дела об административном правонарушении водитель имеет право на квалифицированную правовую помощь от адвоката или другого специалиста в области права. Полицейский, при рассмотрении дела обязан дать возможность водителю воспользоваться такой помощью.

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“После остановки водитель изъявил желание воспользоваться правовой помощью, о чем предоставил ответчику соответствующее письменное ходатайство. Однако, полицейским не предпринято никаких действий по предоставлению водителю возможности реализовать свое право на получение правовой помощи. Следовательно, такими действиями полицейский нарушил права лица, которое привлекалось к административной ответственности, поэтому и нарушен порядок рассмотрения дела об административном правонарушении, что является основанием для отмены постановления по делу об административном правонарушении”, – сказано в решении Верховного Суда.

Напомним: Согласно ст. 268 КУоАП лицо, привлекаемое к административной ответственности, имеет право: знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката, другого специалиста в отрасли права, который по закону имеет право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство; обжаловать постановление по делу. Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности.