Мотоциклист, который пытался скрыться от полиции, получил от патрульных три протокола и постановление.

Вчера патрульные обратили внимание на мотоцикл Bajaj Boxer, что нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Водителю подали сигнал об остановке, вместо этого он ускорился и стал убегать.

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На своем пути мотоциклист вызывающе двигался встречными полосами и тротуарами, неоднократно подвергал опасности других участников дорожного движения. В конце совершил столкновение со служебным автомобилем Peugeot и продолжил движение.

Задерживать беглеца для его же безопасности пришлось в пешем порядке – один из инспекторов выбежал наперерез мотоциклу и схватил водителя.

На мужчину составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП. Транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.