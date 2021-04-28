Мотоцикліст, який намагався втекти від поліції, отримав від патрульних три протоколи та постанову.

Учора патрульні звернули увагу на мотоцикл Bajaj Boxer, що порушив одразу декілька правил дорожнього руху. Водієві подали сигнал про зупинку, натомість він пришвидшився та почав тікати.

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На своєму шляху мотоцикліст зухвало рухався зустрічними смугами та тротуарами, неодноразово наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Врешті здійснив зіткнення зі службовим автомобілем Peugeot та продовжив рух.

Затримувати втікача задля його ж безпеки довелося у пішому порядку — один з інспекторів вибіг напереріз мотоциклу та схопив водія.

На чоловіка склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП. Транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик.